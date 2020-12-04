Підприємці влаштували під ВР акцію протесту, відбулися сутички з поліцією

Олексій Тітофф Відео 10:15, 4.12.2020 Оновлено: 10:26, 4.12.2020
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