Відкриття ринків: головна проблема – несправедливість

Відео 11:24, 30.04.2020

Про протести під Кабміном, відкриття ринків та якою ж буде подальша доля заробітчан ми поговорили з Олегом Пендзиним, виконавчим директором "Економічного дискусійного клубу".

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