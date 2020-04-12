У Чорнобильській зоні вчинено теракт?

У Чорнобильській зоні триває ліквідація пожежі.

Як повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження, наразі радіаційна ситуація на всіх пунктах стабільна, тенденції до зростання не виявлено. Ситуація під контролем.

Втім, зростає концентрація радіонуклідів у повітрі на лінії пожежі, де безпосередньо виконує свої завдання особовий склад служб та підприємств. Для їх безпеки використовуються засоби індивідуального захисту. А також, обмежується час перебування, проводиться дезактивація техніки та персоналу.

Днями у Києві зафіксували короткочасне локальне підвищення концентрації цезію-137 у приземному шарі атмосферного повітря в північно-західній частині столиці України, повідомляє пресцентр Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки. Чи дійсно ситуація під контролем, ми розпитали у Ярослава Ємельяненка, голови асоціації чорнобильських туроператорів.