У Чорнобильській зоні вчинено теракт?

Відео 12:44, 12.04.2020

У Чорнобильській зоні триває ліквідація пожежі.

Як повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження, наразі радіаційна ситуація на всіх пунктах стабільна, тенденції до зростання не виявлено. Ситуація під контролем.

Втім, зростає концентрація радіонуклідів у повітрі на лінії пожежі, де безпосередньо виконує свої завдання особовий склад служб та підприємств. Для їх безпеки використовуються засоби індивідуального захисту. А також, обмежується час перебування, проводиться дезактивація техніки та персоналу.

Днями у Києві зафіксували короткочасне локальне підвищення концентрації цезію-137 у приземному шарі атмосферного повітря в північно-західній частині столиці України, повідомляє пресцентр Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки. Чи дійсно ситуація під контролем, ми розпитали у Ярослава Ємельяненка, голови асоціації чорнобильських туроператорів.

Коментувати
Відео

Дивіться також

Трамп вперше в історії ввів режим стихійного лиха у всіх штатах США

У ЗСУ різко зросла кількість хворих на COVID-19

На Донбасі поранили трьох воїнів ЗСУ: терористи рахують втрати

Найманці Путіна вбили українського захисника у Вербну неділю: ще один поранений

"COVID-19 залишиться назавжди, в Україні захворіє мільйон": відомий інфекціоніст попередив про неминуче