Підлітки катаються на електричці

Олег Тимченко Відео 12:36, 4.01.2021 Оновлено: 12:37, 4.01.2021
Коментувати
Відео

Дивіться також

Син експоліцейського влаштував п'яну ДТП і намагався втекти з тілом у багажнику – ЗМІ

Забужко порівняла новорічне звернення Зеленського з "йолкою в Кремлі"

Спецслужби Лукашенка могли готувати вбивство Шеремета: Україна відреагувала на плівки

Ківа знову надів вушанку із зіркою і послав всіх н***й. Відео

Іспит на знання української мови не складатимуть депутати і правоохоронці, – Кремінь