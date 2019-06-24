"Підходять середземноморські дощі": народний синоптик про погоду в Україні

Народний синоптик Леонід Горбань прогнозує, що липень в Україні буде спекотним, але з великою кількістю опадів.

"На півдні, в Одеській області, влітку, як правило, підходять середземноморські дощі. На півдні більше дощів, ніж по Чернігівській, Сумській, півночі Харківської, Луганської областей, тому що південні циклони до них не доходять. А в Одеській області дощів в липні буде достатньо. 45-50 мм опадів – це дуже нормально для липня, навіть багато", – розповів народний синоптик.

"Ці дощі на тлі високих температур будуть грозовими, швидкоплинними, але можуть в одному місці вилити стільки, що мало не здасться", – додав Горбань.

Наприкінці червня циклон принесе дощі в Київську область та центральні регіони України.

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