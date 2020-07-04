Під стінами САП тривають протести

Через тиск на компанію, аграрії вимагають звільнити директора НАБУ Артема Ситника. Приїхали протестувати цілими родинами.

За словами аграріїв, вже 8 місяців НАБУ несправедливо тероризує компанію, в якій працює 27 тисяч людей. “Укрлендфармінг” виробляє 1% ВВП і за останні 3 роки сплатив у Державний бюджет України 7,7 млрд грн податків.

Справу проти Писарука і Бахматюка відкрили через нібито нецільове використання коштів рефінансування, наданих НБУ VAB Банку в 2014 році.

Висновки експертиз Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ підтверджують, що всі кошти рефінансування витрачені за прямим призначенням - їх отримали вкладники банку.

У червні офіс Генпрокурора цю справу закрив на підставі рішення Печерського райсуду Києва. Однак НАБУ і САП справу передали до Апеляційної палати ВАКС. Аграрії ж заявляють про політичні інтереси НАБУ в цій справі.

Олег Бахматюк неодноразово заявляв, що відкриття справи проти нього ініціював колишній голова Офісу Президента Андрій Богдан, який має бізнес-інтереси в аграрній галузі. А виконавцем цього замовлення є Голова НАБУ Артем Ситник. Акцію аграрії назвали безстроковою. Кажуть, протестуватимуть щонайменше до понеділка.