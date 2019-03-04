Під Києвом зіткнулися вантажівка та легковик: Obozrevatel News о 11:00 від 04.03.2019

Під Києвом зіткнулися вантажівка та легковик: Obozrevatel News о 11:00 від 04.03.2019347Читати матеріал російською
Під Києвом зіткнулися вантажівка та легковик
П'ятеро травмованих у результаті аварії на Гостомельській трасі. Сьогодні вранці там зіткнулися вантажівка та легковик. Про це повідомляє столична поліція. Там кажуть: за попередніми даними, вантажівка не надала переваги в русі автівці.
Президентські вибори в Україні
Кандидати на посаду президента України можуть відмовитися від перегонів до 7 березня. Про це йдеться у календарному плані з підготовки та проведення виборів. Для відмови від намірів очолити країну вони мають подати письмову заяву до Центральної виборчої комісії.
США формують коаліцію у Венесуелі
Сполучені Штати планують сформувати коаліцію для мирної зміни влади у Венесуелі. Про це повідомив радник президента Америки з національної безпеки Джон Болтон в ефірі телеканалу CNN.
Дивіться випуски новин на ObozTV о 10:00, 11:00, 12:00 і 15:00. О 18:00 - Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Obozrevatel News" на сайті "OBOZREVATEL".