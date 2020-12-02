Під Києвом два позашляховика протаранили фуру на слизькій дорозі

Obozrevatel Відео 12:52, 2.12.2020 Оновлено: 13:10, 2.12.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Великобританія першою у світі схвалила вакцину від коронавірусу Pfizer і BioNTech

Діти залишаються сиротами, медики й далі вмирають: як коронавірус убиває українців цілими сім'ями

Кравчук у ТКГ змінив позицію щодо Росії

Аваков жорстко відреагував на погрози українцям угорського походження: повний текст заяви

Українських лікарів знову на*бала держава