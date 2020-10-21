Під Харковом у ДТП загинув підполковник ДСНС

Олексій Тітофф Відео 10:02, 21.10.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Зарплата лікаря повинна становити 25 тисяч гривень, – Зеленський

Зеленському представили розробку унікальної української вакцини проти COVID-19 і нових коронавірусів

Ломаченка назвали православним братом і запросили в Росію

У Києві двоє пацієнтів з COVID-19 викинулися з вікон лікарень

В Україні вирішили створити штаб щодо боротьби з COVID-19 на чолі із Зеленським. Документ