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12 серпня • оновлено в 14:57
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Під Дніпром легковик влетів під фуру: водія вирізали рятувальники

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Софія Закревська Софія Закревська
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