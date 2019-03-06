Під Дніпром горить завод: Obozrevatel News о 12:00 від 06.03.2019

Під Дніпром горить завод

Під Дніпром горить завод. Пожежа виникла у селі Кам’янка Дніпровського району. На підприємстві виробляють будівельні кріплення. За попередньою інформацією, вогонь спалахнув в одному з ангарів. Площа пожежі становить близько 9 тисяч квадратних метрів.

Передові гелікоптери для України

Українські рятувальники одними з перших у світі будуть використовувати передові гелікоптери. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав голова ДСНС - Микола Чечоткін. Він разом із міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим відвідав виставку вертольотів у рамках робочого візиту до США.

Нові санкції проти режиму Мадуро

Нові санкції проти режиму Ніколаса Мадуро готують Сполучені Штати. Остаточне рішення мають ухвалити найближчим часом. Спецпредставник Держдепу США з питань Венесуели Елліот Абрамс не виключає – будуть саме персональні обмеження.

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