Під час штурму Конгресу США було чути російську мову

Олексій Тітофф Відео 14:20, 7.01.2021 Оновлено: 14:31, 7.01.2021
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