Під час пожеж прем'єр Австралії відпочивав на Гаваях і заспокоював громадян через Твіттер
Та картина, яку змалювали українські користувачі соцмереж, разюче відрізняється від того, що насправді відчуває більшість жителів "зеленого континенту".
Житель найбільшого міста Австралії Сіднея, Сергій Дем'янчук, розповів про те, якими є реальні масштаби лиха і як змінилось життя мешканців острівного континенту. За його словами, врівноваженість і стійкість, яку демонструють австралійці, дещо подібна до британської; вона базується на повній інформації про пожежі, розуміння завдань, які стоять перед державними органами і громадянами та шляхи подолання наслідків природної катастрофи.
За його словами, це є першочерговим питанням, що стоїть на сьогоднішньому порядку денному. І вже другорядним є політична відповідальність правлячої партії, прем'єр міністр якої, на час початку сезонних пожеж, вирушив на відпочинок на Гаваї.
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