Під час канікул Рада може кілька разів зібратися позачергово – Шуляк

Відео 22:39, 17.07.2020

У вівторок, 21 липня, о 12:00 Верховна Рада України збереться на позачергове засідання. На порядку денному – більше 10 питань, пов’язаних з соціальною сферою і з залученням інвестицій. Зокрема, розглядатиметься законопроєкт про "інвестиційних нянь", а також законопроєкт про мову.

"Якщо буде потреба, ми завжди готові зібратися на позачергове засідання. Ми бачимо в країні не дуже добрі показники по кількості захворювань на коронавірус. Можливо, як ми збиралися на позачергові засідання в карантин у березні і квітні, якщо буде така потреба, то ми зберемося", – розповіла в ефірі телеканалу Obozrevatel TV народна депутатка України від партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

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