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Під час дебатів кандидати будуть принижувати один одного – аналітик Комітету виборців

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Аналітик Комітету виборців України Денис Рибачок зазначив, що понад 70% українців зазначили, що хочуть переглянути дебати, проте 51% тих самих українців відповіли, що ці дебати не вплинуть на їхній вибір. Він вважає, що розуміння дебатів у експертів і виборців дуже різне: перші хочуть почути, куди буде рухатись країна, а другі - шоу, в якому кандидати будуть ставити незручні питання та принижувати одне одного.

На його думку, змістовної дискусії не буде, а після виступів на НСК "Олімпійському" у студію "Суспільного телебачення" приїде або один Петро Порошенко, або жоден з кандидатів.

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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Вполне возможно что Педро, как он обещал зубами цепляться, вцепиться в шею Зеленского. Хотя, в очередной раз портки постирает и под капельницу...
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