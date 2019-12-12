Pianoboy у прямому етері інфо-панк шоу "Бурчук LIVE"
Фронтмен гурту Pianoboy Дмитро Шуров у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучих програм "Бурчук LIVE" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської
Він розповів про свій новий альбом.
"Особисто я борюсь музикою із жорстокістю цього світу", - заявив Дмитро Шуров.
Він виконав декілька своїх пісень наживо та запросив на концерт гурту 8 березня у "Палац Спорту" в Києві
"Альбом дуже життєствердний, але сьогодні я хочу розпочати виступ під найсмурнішу пісню з нього. Вона називається Пустеля", - заявив Pianoboy
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