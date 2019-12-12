Pianoboy у прямому етері інфо-панк шоу "Бурчук LIVE"

Фронтмен гурту Pianoboy Дмитро Шуров у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучих програм "Бурчук LIVE" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської

Він розповів про свій новий альбом.

"Особисто я борюсь музикою із жорстокістю цього світу", - заявив Дмитро Шуров.

Він виконав декілька своїх пісень наживо та запросив на концерт гурту 8 березня у "Палац Спорту" в Києві

"Альбом дуже життєствердний, але сьогодні я хочу розпочати виступ під найсмурнішу пісню з нього. Вона називається Пустеля", - заявив Pianoboy

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