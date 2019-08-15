Петицію про скасування держфінансування партій розгляне президент

Петиція про скасування фінансування політичних партій в Україні набрала понад 25 тисяч голосів. Тепер її повинен розглянути президент України.

Звернення розміщено на сайті глави держави. За 22 дні з моменту публікації до ранку середи, 14 серпня, його підтримали 25 630 людей.

Автор петиції політик Микола Томенко. Він вказує, що левову частину грошей за підсумками позачергових парламентських виборів 2019 року одержали партії, які не пройшли до Верховної Ради.

"Гроші, що надходять з кишень українських громадян, партії витрачають переважно на телевізійну рекламу, якою їхні лідери вітають нас зі святами. На моє переконання, використовувати народні гроші на утримання партій у воюючій, бідній, корумпованій країні – цинічно і неприпустимо", – йдеться в петиції.

Там також вказана цифра у 5,9 млрд грн, які повинні бути витрачені на утримання партій у наступні 5 років.

Автор попросив скасувати або призупинити діяльність законів, які дали право політичним силам, які подолали бар'єр у 2% голосів, отримувати гроші з бюджету.

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