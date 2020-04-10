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10 квітня • оновлено в 18:22
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Песах в Ізраїлі: блокпости і комендантська година

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Традиційно на Песах прийнято відвідувати рідних, тому в країні були посилені заходи карантину. Було заборонено переміщатися між містами, на найбільших автомагістралях встановлені блокпости. Навіть на власному транспорті доїхати до родичів дуже важко.

У країні введено комендантську годину до 7 ранку п'ятниці, заборонено виходити з дому на відстань понад 100 метрів від дому навіть в магазин чи аптеку.

Про це в ефірі ObozTV розповів громадянин України, який перебуває в Ізраїлі, Андрій Пилипенко.

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Теми
Підсумки Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Коронавірус
Місце
Ізраїль
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