Песах в Ізраїлі: блокпости і комендантська година
Традиційно на Песах прийнято відвідувати рідних, тому в країні були посилені заходи карантину. Було заборонено переміщатися між містами, на найбільших автомагістралях встановлені блокпости. Навіть на власному транспорті доїхати до родичів дуже важко.
У країні введено комендантську годину до 7 ранку п'ятниці, заборонено виходити з дому на відстань понад 100 метрів від дому навіть в магазин чи аптеку.
Про це в ефірі ObozTV розповів громадянин України, який перебуває в Ізраїлі, Андрій Пилипенко.
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