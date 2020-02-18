Перспективи страхової медицини в Україні: Михайло Радуцький
Депутат, голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".
Він прокоментував, які умови необхідні для запровадження страхової медицини в Україні.
"Ми вивчаємо всі світові моделі, щоби зрозуміти, яка з цих моделей буде фінансово-спроможна для України. Мені більше подобається німецька модель, якщо порівнювати її з британською. Є також каталонська модель, модель Королівства Нідерланди. Німецька модель відображається у солідарній відповідальності громадянина та держави за здоров'я людини", - заявив Радуцький.
Він зазначив, що був вражений, на скільки ізраїльська модель подібна до німецької. Також він висловився із приводу витрат на страхову медицину.
"Є Молдова, в якої вже існує страхова модель. А Молдова не набагато заможніша ніж ми", - додав Радуцький.
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