Перспективи розведення військ в Золотому: коментарі військового експерта

Військовий експерт Владислав Селезньов у прямому етері ObozTV прокоментував інформацію щодо початку розведення військ на Донбасі.

За словами експерта, ця ситуація є досить дивною, адже за його інформацією впродовж останнього тижня на території, де відбувається розведення, лунали постріли.

"Але тим не менш, рішення прийнято і, на скільки я знаю, зараз відбувається брифінг головнокомандувача генерала Кравченка щодо розведення військ. Щодо перспектив цього заходу, то, з одного боку, ми чуємо заяви речниці представника України Леоніда Кучми, який вітає рішення щодо розведення сил в районі Золотого. Але знову ж таки він робить акцент на тому, що врегулювання політичного блоку можливе лише після повного врегулювання та вирішення безпекового блоку Мінських угод, а щодо взагалі перспектив, то можна пригадати ситуацію 2016 року, коли також обговорювалось розведення, але наші війська повернулись на власні позиції", - заявив експерт.

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