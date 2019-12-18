Головна Новини
18 грудня • оновлено в 14:48
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Перспективи "Північного потоку-3" та загрози для України: експерт з енергетичних питань

100
Читати матеріал російською

Експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Влади Цуркан.

Він прокоментував новини щодо ухвалення важливого рішення по санкціях США, спрямованих проти газопроводів Росії.

"Конфлікт продовжується, і він закономірний. Він дійсно може стосуватися подальших спільних проектів РФ та Європейського Союзу. Ми пам'ятаємо, що колись всі сміялися навіть довкола подібних формулювань, але зараз Північний потік-2 є реальністю і, я думаю. що можна говорити про можливість будівництва Північного потоку-3, який буде спрямований аж до берегів Великої Британії. Власне, мова вже йшла про це, оскільки Великобританія знижує власний видобуток газу, вони закривають вугільні станції, а треба пам'ятати, що зріджений газ будь-якої країни, чи то американський, чи то катарський, він все одно дорожчий ніж трубопровідний. Вже зараз Великобританія більше закуповує російський газ через Голландію", - заявив Корольчук.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATEL Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Юрій Корольчук
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини