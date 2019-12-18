Перспективи "Північного потоку-3" та загрози для України: експерт з енергетичних питань

Експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Влади Цуркан.

Він прокоментував новини щодо ухвалення важливого рішення по санкціях США, спрямованих проти газопроводів Росії.

"Конфлікт продовжується, і він закономірний. Він дійсно може стосуватися подальших спільних проектів РФ та Європейського Союзу. Ми пам'ятаємо, що колись всі сміялися навіть довкола подібних формулювань, але зараз Північний потік-2 є реальністю і, я думаю. що можна говорити про можливість будівництва Північного потоку-3, який буде спрямований аж до берегів Великої Британії. Власне, мова вже йшла про це, оскільки Великобританія знижує власний видобуток газу, вони закривають вугільні станції, а треба пам'ятати, що зріджений газ будь-якої країни, чи то американський, чи то катарський, він все одно дорожчий ніж трубопровідний. Вже зараз Великобританія більше закуповує російський газ через Голландію", - заявив Корольчук.

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