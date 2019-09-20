Перспективи отримання військової допомоги США цього разу дуже високі: експертка

Експертка з міжнародних питань Алла Шелест прокоментувала надання військової допомоги США Україні.

Вона заявила, що оптимістично дивиться на перспективу отримання військової допомоги цього разу, оскільки сенат США завжди висловлював підтримку Україні, а президент США ніколи не виступав саме проти України, він скоріше був проти структури фінансування та просив переглянути бюджет з метою оптимізації ефективності використання коштів, які США надають на військову допомогу. За словами Шелест, Україна просто стала заручницею цієї ситуації.

Вона також прокоментувала новини про можливу зустріч Трампа та Зеленського. Їх зустріч запланована на 25 вересня у Нью-Йорку, і до цього часу надання військової допомоги США Україні може ще не бути підписаним, але навіть у такому випадку у Зеленського може з'явитись можливість додатково вплинути на підписання документу на зустрічі із Трампом.

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