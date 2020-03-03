Перший випадок коронавируса в Україні: чиновниця про стан хворого

Марія Поліщук, заступниця директора департаменту охорони здоров"я Чернівецької ОДА у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Вона прокоментувала перший випадок зараження коронавірусом в Україні та розповіла про стан першого хворого у Чернівцях.

"Пацієнт перебуває в стабільному стані, але стан порушений, він нездоровий, у нього висока температура – до 37,7 - 38. Вчора була не дуже висока, сьогодні вище. Вчора зробили рентгенівський знімок – запалення легенів у нього немає. Те лікування, в якому він має потребу, він отримує. Специфічного лікування коронавируса не існує. Він отримує лікування симптомів: зниження температури, кашлю кошти в зв'язку з наявністю кашлю і необхідне лікування і спостереження, яке вважають лікарі-інфекціоністи. Його дружина здорова, знаходиться на самоізоляції будинку, контактує по телефону з лікарями і ми за неї спостерігаємо, оскільки вона його найближчий контакт під час подорожі. У нас немає тест-систем на коронавірус, ми як і раніше тестуємо на грип, а якщо на грип негативний – відправляємо до Києва в лабораторію центру громадського здоров'я. Коли ми пересилаємо, ми втрачаємо близько доби. Але на сьогоднішній день у нас тест-систем немає", - заявила Поліщук.

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