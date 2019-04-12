''Перший випадок, коли Зеленський повинен має бути конкретним'': дипломат про переговори у Франції

Дипломат, міністр закордонних справ України 2007-2009 рр. Володимир Огризко зазначив, що формат і тон перемовин президента Франції Емануеля Макрона з нині діючим президентом України Петром Порошенком, та лідером президентських перегонів Володимиром Зеленським буде різний. За його словами, відмінності будуть навіть у форматі протоколу.

Дипломат наголосив, що обоє кандидатів мають можливість озвучити своє бачення у подальшому розвитку і відносин України з ЄС та НАТО, відносин з Росією та просуванням внутрішніх реформ.

Проте, найбільш цікавим результатом цієї зустрічі, за словами Огризка, буде те, як відреагують на позицію Зеленського Макрон і канцлерка Німеччини Ангела Меркель. І це, а його словами, буде перший випадок, коли Зеленський має бути конкретним.

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