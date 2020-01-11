Перший тиждень 2020 року в зоні ООС: коментар ветерана АТО

Ветеран АТО Андрій Римарук у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував, як пройшов перший тиждень 2020 року в зоні ООС.

"Реакція з боку влади на порушення перемир'я є недостатньою, адже вони чудово розуміють, що це заморожений конфлікт, в якому РФ буде діяти так, як їм вигідно. Вони будуть тримати ситуацію в напрузі, обстрілювати позиції ЗСУ, щоб затягувати розведення військ", - заявив Римарук.

Він також висловився із приводу прогнозів щодо розвитку подій в зоні ООС у 2020 році.

"Якщо ми візьмемо статистику 2018 та 2019 років по обстрілам, пораненим та загиблим, то вона майже ідентична. Така само статистика буде і цього року", - прогнозує ветеран.

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