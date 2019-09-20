Перший сніг буде 12 листопада: народний синоптик

Народний синоптик Леонід Горбань дав прогноз, коли в Україну прийде зима і коли українцям чекати "бабиного літа".

Він заявив, що ще один циклон підійде до України 27-29 вересня.

Два-три дні і зараз буде потепління - до 20-21 градусу на півдні, до 17-19 градусів по Києву і по півночі.

А 26-27 вересня нічна температура знову знизиться до 5-7 градусів і буде триматися в Києві на рівні 18-19, а на півдні 20-21 градус вище нуля.

Перший тиждень жовтня по півдню з 1 по 8 число буде температура 21-22, додав Горбань.

До 10 жовтня народний синоптик обіцяє різке зниження температур, навіть по Одеській області. Нічна температура знову буде досягати 5-7 градусів.

А ось по півночі в ці числа, тобто 11-12 жовтня, навіть можливі заморозки. Але найсерйозніші заморозки по північних областях України слід очікувати 22-24 жовтня, згідно з прогнозом Горбаня.

Також народний синоптик прогнозує, що перший сніжок з'явиться вже в листопаді, 12-17 числа. Але, за словами народного синоптика, цей сніг швидко розтане. Встановиться ж зима із 15-17 грудня.

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