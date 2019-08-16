Перший професійний форум лідерів ринку електроенергії - підсумки першого місяця роботи ринку електроенергії

Перший професійний форум лідерів ринку електроенергії відбувся у Києві, за підтримки клубу енергетики.

Захід згуртував більше 200 учасників, які підвели підсумки першого місяця функціонування ринку електроенергії. Такий публічний захід Energy Club проводить не вперше. На ньому кожен має право висловити свою думку. Нагадаємо, що першу зустріч провели у червні. І присвятили питанням запровадження зелених аукціонів на ринку альтернативної енергетики

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