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12 лютого • оновлено в 16:16
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Перший президент України Кравчук висловився за продаж води в Крим

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Перший президент України Леонід Кравчук виступив за можливість продажу Україною води Росії – для потреб анексованого Криму.

Про це він заявив у ефірі телеканалу Newsone, відеозапис якого опублікований у YouTube.

"Ми все купуємо в Росії. І часто переплачуємо. Нічого не падає нам із неба, ми все робимо своїми руками. Можна й потрібно було розглянути це питання", – вважає Кравчук.

Водночас він зауважив, що оскільки Росія закріпила статус півострова в своєму законодавстві, то про жоден жест доброї волі не може йтися, хоча комерційні відносини й можливі.

"Час доброї волі, коли в світі існує інша система взаємин, минув", – підкреслив Кравчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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