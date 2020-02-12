Перший президент України Кравчук висловився за продаж води в Крим

Перший президент України Леонід Кравчук виступив за можливість продажу Україною води Росії – для потреб анексованого Криму.

Про це він заявив у ефірі телеканалу Newsone, відеозапис якого опублікований у YouTube.

"Ми все купуємо в Росії. І часто переплачуємо. Нічого не падає нам із неба, ми все робимо своїми руками. Можна й потрібно було розглянути це питання", – вважає Кравчук.

Водночас він зауважив, що оскільки Росія закріпила статус півострова в своєму законодавстві, то про жоден жест доброї волі не може йтися, хоча комерційні відносини й можливі.

"Час доброї волі, коли в світі існує інша система взаємин, минув", – підкреслив Кравчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Глава бюджетного комітету Верховної Ради, народний депутат від партії "Слуга народу" Юрій Арістов озвучив ідею заробляти, продаючи воду в анексований Крим.

Маючи на увазі півострів, він сказав про продаж "у Росію", проте потім виправив свою помилку.

Пізніше він заявив, що питання продажу води в Крим більше не обговорюється.

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що подача води в анексований Крим в обмін на виведення російських військ із Донбасу може стати "допустимим компромісом".

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