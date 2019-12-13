Перший політ над Прип'ятю я пам'ятатиму завжди: ліквідатор аварії на ЧАЕС

Ліквідатор аварії на ЧАЕС Андрій Мізько у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував відзначення Дня вшанування пам'яті ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

"Сама робота моя полягала у тому, щоб перевозити вантажі у небезпечну зону та власне здійснювати польоти на реактором. Майданчик знаходився приблизно у 12 км від реактору. При цьому усі 8 бортів спочатку полетіли у Бориспіль, куди вже привезли свинець. Свинець - це були звичайні мисливські набої у мішечках. І з ними всі вісім бортів відправились у Чонобиль на майданчик. Завантажували по одній тоні свинця, виходили на місто Прип'ять. Це було дуже гарне місто, нове. Перший політ над Прип'ятю запам'ятався на все життя. Ми звикли до візуального орієнтування, а тут вже на той момент людей евакуювали, ні тварин, ні людей, жовтий Жигулі, вантажівка, двері відкриті, на балконах білизна ще висить, але місто порожнє..." - розповів Мізько.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся