Перший День народження православної церкви України: религієзнавиця

Релігієзнавиця Ганна Кулагіна-Стадніченко у прямому етері ObozTV відповідала на питання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Дениса Похили та Влади Цуркан.

Вона прокоментувала річницю появи православної церкви України.

"Я думаю, що перший рік був успішним, адже про це казав сам блаженнійший Епіфаній. Що ми отримали в наслідок власне автокефалії ПЦУ? Українська церква має давню історію і вона відбулася у своїй повноті. По-друге, претензії сусідньої держави на канонічну територію залишились за лаштунками. За сучасних умов церква переймається спасінням не лише окремої людини, а цілих народів та держав. І тому, симфонія незалежної церкви та незалежної держави є однозначним плюсом", - заявила релігієзнавиця.

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