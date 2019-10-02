Перші зарплати депутатів ВР: хто скільки заробив за місяць

Депутати нової Верховної Ради отримали першу зарплату. В середньому кожному заплатили близько 43 тис. гривень.

Більше за всіх заробив перший-віце-спікер Руслан Стефанчук, менше всіх – Анна Коваленко, стала заступник голови Офісу президента. Про це йдеться у відповіді апарату парламенту, передає "Ліга.net".

"Зокрема, голова Ради Дмитро Разумков отримаd за період з 29 серпня по 30 вересня 50 500 грн, його перший заступник Руслан Стефанчук – 59 300 грн, а віце-спікер Олена Кондратюк 49 800", – сказано в матеріалі.

Голови фракцій і груп отримали за вересень наступні суми:

Давид Арахамія (Слуга народу) – 43 800;

Юрій Бойко та Вадим Рабинович (ОПЗЖ) – 38 400 і: 37 500 грн;

Юлія Тимошенко (Батьківщина) – 37 200;

Артур Герасимов і Ірина Геращенко (ЄС) – 42 100 і 46 300 грн;

Сергій Рахманін (Голос) – 44 200;

Тарас Батенко та Віктор Бондар (За майбутнє) – по 45 200.

"Серед інших депутатів відзначимо борця Жана Беленюка (СН), який відвідав 33% засідань і отримав 32 000 грн зарплати. Святослав Вакарчук заробив у вересні 45 200 грн, п'ятий президент Петро Порошенко – 42 000 грн, а кум Путіна Віктор Медведчук – 49 300 грн. Колишній журналіст телеканалу 1+1 Олександр Дубінський отримав 43 300 грн, а екс-шоумен і пародист Олександр Скічко – 43 000 грн", – йдеться в тексті.

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Богдан і його заступники в серпні отримали зарплату, яка виявилася більшою, ніж у президента України Володимира Зеленського.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!