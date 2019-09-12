Перші випадки кнопкодавстава: коментарі руху ''Чесно''

Парламентська аналітикиня руху "Чесно" Оксана Ставнійчук прокоментувала перші випадки кнопкодавства в Раді.

Якраз 3 вересня представники "Слуги народу" проголосували законопроект 1027 про зміни до Конституції, де було прописано позбавлення мандата зокрема за кнопкодавство. Звичайно, він ще не прийнятий, тому що цей законопроект спрямований в КСУ для отримання висновків, зазначила експерт. Але тут з'являється така етична дилема, що минулого тижня вони голосували за цей законопроект, а зараз вже знайшли випадки кнопкодавства серед представників "Слуг народу".

"Ми взагалі не прогнозували, що" Слуга народу "буде кнопкодавити, оскільки у них є більшість, 254 голоси, і не потрібно цього для прийняття законопроектів. Але можливо вони хотіли продемонструвати свою максимальну підтримку, єдність... І такі випадки сталися. Чому їх не проінструктували про те, що це порушення Конституції і регламенту – невідомо", - додала аналітик.

На щастя, за її словами, є реакція Руслана Стефанчука, першого заступника голови ВР, про те, що такому кнопкодавству немає місця в ВР. Він направив звернення до регламентного комітету, наскільки ми знаємо, сьогодні зранку, щоб розглянули цю ситуацію. Але ми підкреслюємо, що існують превентивні способи, як це побороти. Сподіваємося, що ці випадки активізують дискусію навколо введення сенсорної кнопки. Превентивний спосіб завжди краще, ніж покарання, заявила Ставнійчук.

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