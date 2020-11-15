Перші порушення на виборах в Українці

Мирослав Семенюк Відео 08:54, 15.11.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Радник Єрмака заявив про масштабні махінації на будівництві доріг за рахунок Covid-фонду

"Може бути пізно": лікарка підтримала локдаун

Плювок українцям від Кравчука

До сімейного лікаря так і не додзвонилася: українка розповіла про свій досвід лікування коронавірусу

Австрія вводить повний локдаун: з дому виходити не можна