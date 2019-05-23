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Перше зіткнення. Хто кого? | Альо, гараж! REBOOT #261

1.1т

Указ “про дострокові вибори” вже надруковано в Урядовому Кур’єрі. Виборам – бути. В політичних таборах – почалася “велика передвиборча метушня”. Показовий спокій, на підставі свіженьких рейтингів, зберігає лише Народний Фронт Яценюка з Парубієм, та іншими Тетянами Чорновол, Сергіями Пашинськими і Максимами Бурбаками. Воно і не дивно. Бо рейтинг народофронтівців за відсотками неухильно наближається до “жирності сирої води”...

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Автор
Віталій ШаповаловВіталій Шаповалов
Тема
Альо, гараж! Reboot
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