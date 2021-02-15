Перше відео з місця підриву терориста Сергія Попова

Олексій Тітофф Відео 13:21, 15.02.2021 Оновлено: 13:46, 15.02.2021

В мережі опубліковано відео з місця підриву одного з ватажків терористів "ДНР" Сергія Попова ("Довгого").

Новину читайте тут.

Коментувати
Відео

Дивіться також

Підозрюваний у вбивстві Аміни Окуєвої вийшов з-під варти

Північна Корея 2.0: Кремль погрожує Україні і світу

У мережі з'явилося фото третього загиблого воїна ЗСУ

Обухов: від Кремля залишаться тільки двері, Путін буде хапатися за голову

У "ДНР" оголосили про "теракт": в авто підірвався один із ватажків з дитиною