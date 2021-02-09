Переворот у М'янмі: армія заблокувала соцмережі - дайджест міжнародних подій

Obozrevatel Відео 10:30, 9.02.2021 Оновлено: 10:53, 9.02.2021

Переворот у М'янмі: армія заблокувала соцмережі - дайджест міжнародних подій

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила свою підтримку білоруським протестувальникам та закликала режим Олександра Лукашенка негайно припинити в країні репресії. У М’янмі закрили Фейсбук, Твіттер та Інстаграм. Більш детально про це і не тільки - дивіться у міжнародному огляді.

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