Перевірка Путіна: для чого Росія підняла армію біля кордонів України

Президент Росії Володимир Путін вирішив раптово перевірити боєготовність військ РФ на кордоні з Україною. Що відбувається?

Ситуацію прояснює військовий експерт Олег Жданов.

"Така перевірка не означає, що вони (російські війська. – Ред.) зараз піднімуться і підуть в наступ", – запевняє Жданов.

"До речі, такий підйом по тривозі відбувається за рахунок "недоторканних запасів" і на відновлення НЗ тепер потрібно 1-2 місяці", – розповідає він.

Також обговорюємо фінансову допомогу від США в розмірі $4 млн, яку Україна отримає для захисту своїх складів боєприпасів. Чи дійдуть гроші за призначенням? Як це допоможе запобігти пожежам на складах?

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