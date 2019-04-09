Перевірка на "детекторі брехні": Obozrevatel News

Перевірка на "детекторі брехні"

Керівництво Укроборонпрому перевірятимуть на "детекторі брехні". Рішення ухвалив Кабінет міністрів, там вирішили доопрацювати реформування оборонного сектору. Відтепер, на тих підприємствах, де власність держави держави перевищує 50% акцій - буде підвищено рівень прозорості при виконанні державних замовлень.

Залізничне сполучення з Росією

Пасажиропотік між Росією та Україною скоротився на понад 60% за п’ять років. Таку статистику підрахували в "Укрзалізниці" на запит УНН. Для порівняння, у 2014 році між країнами пересувалися понад 2 мільйони пасажирів, у 2018 ця цифра становила лише трохи більше 700 тисяч осіб.

Вчителі страйкують

У Польщі другий день поспіль триває безстроковий страйк вчителів. Вони приходять на роботу у школи чи дошкІльні заклади, але не працюють. Протести охопили майже половину шкіл по всій країні. Причина – уряд відмовився підвищувати зарплату педагогам. За словами аналітиків - протест такого масштабу є безпрецедентним для Польщі та становить реальну загрозу для рейтигну провладної партії "Право і справедливість". Якщо страйк затягнеться, він вплине на шкільні екзамени і навітьна результат виборчої кампанії до Європарламенту.

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