Переселенець, який зібрався в Луганськ: Андрій Шаповалов

Андрій Шаповалов - відомий переселенець прокоментував новину про те, що кілька відомих українських переселенців зібралися до Луганську на День міста.

Напередодні Денис Денищенко, Андрій Шаповалов та Антон Волохов заявили, що відправляються до Луганську на День міста 14 вересня 2019 року. Відчайдухи опублікували відео, де говорять про те, що скучили за рідним містом за п'ять років, які вони змушені перебувати за його межами. Тому вони прийняли рішення побачити свій дім, і відствяткувати День міста цього року вдома.

Андрій Шаповалов Заявив, що він не Сєнцов і не герой війни, що його непотрібно ні на кого обмінювати, чи захоплювати. Він заявив, що просить його ні на кого не обмінювати, якщо щось непередбачене і станеться.

"А в чому проблема? Мені що написати розписку, де я прошу мене ні на кого не обмінювати? Я прошу мене не обмінювати", - заявив Шаповалов у прямому ефірі інфо-панк шоу "Бурчук Live".

Він також зазначив, що отримав величезну кількість рекомендацій і відповідно до них звернувся до міжнародної місії ОБСЄ із проханням забезпечити їм безепеку. Чи будуть їх супроводжувати. він не знає. Шаповалов повторив, що не вважає себе надто цінним для України, щоб організовувати якість спецоперації для обміну внаслідок його поїздки до Луганську.

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