Перепив, переїв та недоспав: рекомендації лікаря по детоксикації організму

Лікар-нарколог Юрій Пакін у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Влади Цуркан та Марини Клим.

Він розповів, як приходити в себе після новорічних свят, та дав поради щодо детоксикації організму.

"Як правило, новорічні свята приносять значне навантаження на здоров'я. Тут спостерігається класична тріада: перепив, об'ївся і недоспав. Що стосується "перепив", то тут лікарі спостерігають три такі резульатата: алкогольна інтоксикація, похмілля і алкогольний запій. Це різні речі. Інтоксикація може виникнути у будь-якої людини, якщо людина буде вживати алкогольну дозу, яка перевищує його можливості. Похмілля настає значно пізніше факту вживання, як правило, на наступний день. А ось алкогольний запій виникає лише у людини, у якої є алкогольна залежність", - заявив доктор.

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