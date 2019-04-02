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Переможець, обміну не підлягає? | Альо, гараж! REBOOT #233

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Ну, що, перший тур виборів Президента, схоже - позаду. Фаворити визначені.Результати волевиявлення - головна тема початку цього тижня. Експертні думки “кухонних експертів”, таксистів, з телеворожками - розділилися, Починаю з однієї крайнощі, закінчуючи іншою. А тим часом “комітет з боротьби зі свободою слова” виступив із заявою...

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Автор
Віталій ШаповаловВіталій Шаповалов
Тема
Альо, гараж! Reboot
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