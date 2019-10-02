Перемовини пішли за російським сценарієм формули Штайнмаєра: журналістка

Блогерка, журналістка Лариса Волошина заявила, що формула Штайнмаєра - це крок до одностороннього виконання Мінських угод.

Вона зазначила, що крім думки пана Яременка все-таки є ще думка пана Безсмертного, який був безпосереднім учасником Мінського процесу. І, за його словами, формула Штайнмаєра в корені відрізняється від того, що вчора було погоджено в Мінську. Тому що формула Штайнмаєра складається з трьох сторінок тексту, який починається з питань безпеки. Росія видерла з цього тексту один абзац, який стосується виключно виборів, зазначила експерт.

"Чому я, наприклад, не задоволена тим, що сталося. По-перше – Україна погодилася на своєрідний розподіл питань безпеки і політичних питань. Зараз узгодження формули Штайнмайера, її частини – а саме моменту виборів і введення закону про особливий статус ОРДЛО без питань безпеки – як це було в початковому листі пана Штайнмаєра – це, насправді, згода з російським сценарієм щодо виконання політичної частини Мінських угод без питань безпеки.

По-друге, хочу звернути вашу увагу, що це узгодження, яке відбулося – українська сторона надіслала листа європейському представнику, що вона згодна. Такого ж листа відправили представники т.зв. ДНР і ЛНР. Таким чином, ніякої Росії в цьому узгодженні тепер взагалі немає. Тобто фактично Росія виведена за дужки, і Україна теж з цим погодилася.

І третій важливий момент – закон про особливості самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, який був прийнятий і вже кілька разів пролонгувався Верховною Радою, він повинен був бути введений на 3 роки. Але зараз, згідно з тим, що погодили в Мінську, і того, що я думаю, буде погоджено в нормандському форматі, зараз цей закон вводиться на тимчасовій підставі о 20:00 після закриття виборчих дільниць і потім починає діяти на постійній основі.

Ми розуміємо, що тимчасова дія закону може тривати нескінченно. Навіть якщо ОБСЄ визнає, що вибори не відповідали стандартам – цей не означає, що закон не буде діяти ", - заявила Волошина.

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