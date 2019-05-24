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Перемога правопопулістів в Європі: як може змінитися ставлення до України

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Експерт-міжнародник Андрій Каракуц зазначив, що Європарламент, новий склад якого обирається в неділю, 26 травня, є впливовим органом, який ухвалює резолюції, що не є обов'язковими до виконання, але, разом із тим, впливають на політику Євросоюзу, яка виробляється вищим виконавчим органом ЄС Єврокомісією, на призначення єврокомісарів та вироблення спільної політики ЄС.

За його словами, коли країни обирають свої представників до Європарламенту, це стає певним відображенням тих тенденцій, які відбуваються в середині країн. А цьогорічні вибори є цікавими, за його словами, тим, що важко спрогнозувати результати в таких ключових країнах, як Франція, Німеччина та Великобританія.

Тому, якщо переможуть європейські правопопулісти, які зазвичай скептично ставляться до України, це, на його думку, неодмінно вплине на політику Євросоюзу до нашої країни.

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Андрій Каракуц
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