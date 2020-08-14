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15 серпня • оновлено в 14:38
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Перемир'я на Донбасі – це добре, але Путіну потрібна колонія, – Сазонов

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Найтриваліше за всю історію війни на Донбасі перемир'я, яке спостерігається більше двох тижнів, вселяє оптимізм, але глобальні плани Кремля щодо України категорично неприйнятні для нашої країни.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив блогер і журналіст Кирило Сазонов. "Поки що я не бачу, на чому ми можемо зійтися. Вони хочуть бачити нас колонією, а ми колонією бути категорично не хочемо", – зауважив він.

Блогер переконаний, що тривале перемир'я стало результатом переговорів на рівні глав держав у нормандському форматі. "Нам залишається тільки гадати, які аргументи знайшов Зеленський для Меркель та Макрона, і які вони втрьох знайшли аргументи для Путіна, що змусили його піти на припинення вогню. Таких аргументів раніше не було. Можливо, пригрозили посиленням санкцій", – сказав він.

Разом з тим Сазонов заявив, що, виходячи з цілей керівництва Росії щодо України, "ані короткостроковий, ані довгостроковий план Путіна нам категорично не підходить, оскільки ліквідує українську незалежність".

"Головна мета Путіна – контроль над усією Україною, перетворення нас на повноцінну колонію "імперії". Програма-мінімум, на яку він готовий погодитися в короткостроковій перспективі – повернення Донбасу до складу України, але з російськими кураторами, з особливим статусом, з російською мовою, з прозорим кордоном з Росією. Фактично російський плацдарм для можливого наступу. А ми повинні заплатити водою до Криму, де-факто визнанням Криму і згодою на купу їх умов", – уточнив блогер.

Як писав OBOZREVATEL, раніше ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука припустив, що Кремль почав "крок 2" щодо Донбасу, який передбачає прямий діалог Києва з Донецьком і Луганськом.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Підсумки Новини Obozrevatel TV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Кирило Сазонов
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Крим без води
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