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13 вересня • оновлено в 19:36
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Перелік боржників ''Нафтогазу'': чи всі українці отримають опалення взимку

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Експерт з енергетичних питань Іван Надєїн прокоментував оприлюднення списку НАК "Нафтогазу" зі 133 неплатників за газ.

Він заявив, що цей список є скоріше попередженням. Він публікується вже не перший тиждень. Експерт заявив, що є декілька абсолютно легальних процедур, як можна вийти з цього списку. Це, за словами Надєїна, може бути підписання реструктуризації з НАК "Нафтогаз". Для цього потрібно надати гарантію. Також для виходу зі списку можна підписати графік погашення боргу або сплатити 90% боргу одразу.

Експерт наголосив, що за цей рік борги за комунальні послуги зросли, і у тому, що українці можуть не отримати опалення після початку опалювального сезону, в першу чергу винні ті, хто не сплатив комуналку.

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Іван Надєїн
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