Переговори з РФ щодо української ГТС неминучі: вся справа в ліцензуванні

Директор дипломатичної академії України імені Генадія Удовенка Сергій Корсунський заявив, що Україна створює нового оператора для підписання договору на транспортування газу із країнами ЄС.

Нова компанія буде називатись "Магістральні газопроводи України" (МГУ), саме вона стане оператором газотранспортної системи після анбандлінгу. Але після того, як їй буде передана в управління газотранспортна система, за досить тривалий час від трьох до шести місяців Національна комісія регулювання енергетики має ліцензувати нового оператора. Тобто швидко переключити Українську ГТС на нові європейські контракти, за словами Корсунського, неможливо.

Експерт заявив, що вже почався процес передачи майна МГУ, і вже виникають певні внутрішньокорпоративні проблеми в системі "Нафтогазу". Проте Корсунський заявляє, що всі ці проблеми будуть вирішені тому, що рішення прийняте, є постанова кабміну і її просто потрібно виконувати. Цей оператор з'явиться 1 січня 2020 року, проте його ліцензування займе досить тривалий час і цей час Україні потрібно якось виживати, наголосив експерт.

Тому Корсунський вважає, що тристоронні переговори з Росією щодо функціонування української ГТС у 2020 році неминучі.

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