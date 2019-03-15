Переговори з МВФ щодо ціни на газ: Obozrevatel News о 15:00 від 15.03.2019

Переговори з МВФ щодо ціни на газ

Нафтогаз та Мінфін мають намір обговорити з Міжнародним валютним фондом ціну на газ. Відповідне доручення вже дав Прем‘єр-міністр України Володимир Гройсман. Мета перегорів – не підвищувати ціни на газ на наступному запланованому етапі.

Відеонагляду на виборах не буде – ЦВК

За словами представників Центральної виборчої комісії – відеонагляд, нібито, не передбачено законом. Свого часу була спроба організувати відеоспостереження на виборчих дільницях – на це витратили майже мільярд гривень, але очікуваного ефекту не було.

Вибори-2019: зміна місця голосування

Вже дев`яносто тисяч українців змінили місце голосування. За словами заступника голови Центральної виборчої комісії Євгена Радченка, ЦВК очікує, що ця цифра ще буде збільшуватися і на момент виборів перевищить сто тисяч громадян.

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