Переговори Трампа і Кім Чен Ина, чудесне народження курчат в Грузії-новини наObozTV

В Україні виповнюється рівно рік, як українці отримали право на безвізові подорожі до Шенгенської зони. Британське видання Guardian розповсюдило новину під заголовком про те, що родина Сенцова нібито попросила Путіна про звільнення Олега. В Сінгапурі розпочалися переговори президента США Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина. У Грузії сотні курчат вилупилися з "просрочених" яєць, викинутих на смітник.

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