Переговори про мир в Україні в ''Будапештському форматі'': Огризко дав прогноз успішності

Ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко не вважає, що повернення до формату "Будапештського меморандуму", за участі України, США, Британії та Росії, стане більш ефективним для повернення миру в Україні.

Він зазначив, що вигадування нових форматів або повернення до старих не змінить ситуацію, аж доти, доки не поміняється позиція Росії. Тому, наголосив дипломат, питання полягає не в кількості учасників і не в назві формату, а в тому, чи вдасться західному світу і Україні натиснути на Росію, щоб вона змінила позицію.

На його думку, прямі переговори між Україною та Росією навряд чи будуть корисними через те, що усі попередні такі переговори завжди закінчувались поступками з боку України.

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