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Переговори між Україною і Росією на паузі: дипломат повідомив, коли чекати продовження

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Дипломат, міністр закордонних справ 2003-2005, 2010-2012 рр. Костянтин Грищенко розповів, чого чекати від переговорів президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна.

Він вважає, що справа не в форматах, а в сприянні прийняття рішень. Також Грищенко зазначив, що в даному випадку США задіяні в переговорному процесі, однак, вони працюють за каналом Волкер - Сурков. На його думку, різні канали, позиції, які обговорюються за різними каналами, вимагають об'єднання.

Він вважає, що пропозиція Зеленського є абсолютно доречною, зазначивши, що це не прив'язка до "Нормандського формату", а скоріше пошук новим президентом нових підходів, щоб знайти вихід з нинішньої ситуації.

Дипломат вважає, що перша зустріч навряд чи вирішить всі проблеми. Але він впевнений - дорогу здолає той, хто щось пропонує.

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Костянтин Грищенко
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